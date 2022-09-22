Анатолий Аксаков: «Они наберут безотзывные вклады, а потом государству выплачивать»

Глава Комитета ГД по финансовому рынку предложил ограничить доступ мелких банков к безотзывным вкладам, поспорив с зампредом СФ Николаем Журавлевым

«Те, кто захочет вложить деньги по безотзывным вкладам, получит большую ставку. Только надо быстрее принимать решение», — торопил сегодня регулятора ускорить разработку нового законопроекта первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. О том, по какому сценарию пойдет трансформация российской банковской системы в условиях санкций, рассуждали главы Сбера, ВТБ, «Промсвязьбанка» на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Казани. Отвергнув «иранскую» модель обхода санкций, банкиры выступили за усиление роли государства как гаранта кредитования структурной перестройки экономики. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«С Андреем Леонидовичем переговорили»



Открытие банковского форума в Казани проходило на следующий день после объявления о начале частичной мобилизации граждан для участия в СВО, что изменило общую тональность выступлений представителей банковского сообщества. Со стороны казалось, что они пребывали в шоке, но, конечно, не подавали виду и не уставали повторять, что российская банковская система выдержит очередной удар.

— Надо двигаться вперед, несмотря на все проблемы, которые возникают на пути нашей страны, — приободрял глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков на панельной дискуссии.

Перед началом дискуссии модератор сессии поздравил главу ВТБ Андрея Костина с днем рождения и вручил ему букет цветов. «С Андреем Леонидовичем мы переговорили. Спросил, как у него настроение по случаю дня рождения, которое совпало с известными событиями? Он очень бодро ответил, что движемся всегда вперед и не такое видали, и не такое преодолевали», — призывал не унывать Аксаков.

Фото: asros.ru

Позднее парламентарий заметил, что банковский сектор достаточно хорошо подготовился к «санкционному» шоку, но его ждет серьезная трансформация. «Доклады ЦБ (о грядущих преобразованиях, — прим. авт.) вызвали положительный эффект у банковского сообщества. Но дискуссии показали, что изложенные в них меры больше направлены на дестимулирование валюты недружественных стран и недостаточно предложений по стимулированию экономики», — отметил Аксаков в своем кратком вступлении.

Сейчас будут меняться подходы к регулированию банковской деятельности с тем, чтобы стимулировать банки к активному кредитованию структурной перестройки экономики. Это раньше промышленники «загонялись» по поводу того, как повернуть банки лицом к российской экономике, а теперь без нее им не выжить, дал понять Анатолий Аксаков. И предложил главам федеральных банков изложить свой взгляд на место банков в новой экономике.

Первому слово предоставили имениннику Андрею Костину, но он отошел от основной повестки, сосредоточившись на остром моменте дня. Председатель правления ВТБ назвал задачей номер один выстраивание альтернативной системы международных расчетов с дружественными странами, независимой от американской SWIFT. Он объяснил, почему российский банки оказались в один миг отрезаны от корреспондентских расчетов.

— Раньше наши зарубежные партнеры не проявляли интереса к выстраиванию инфраструктуры, так как основными средствами расчетов были доллар и евро. В результате они заняли гигантскую часть расчетов. Тогда казалось, что большой необходимости заменять их не было. Процесс развития альтернативных способов расчетов двигался медленно, а сейчас это стало задачей номер один, — отметил Костин.

Первому слово предоставили имениннику Андрею Костину, но он отошел от основной повестки. Фото: asros.ru

Карта «Мир» не использует доллар

Актуальность этой задачи, по его словам, очевидна. Россия не перестанет быть страной с большим экспортным потенциалом, к тому же надо налаживать импорт. Глава ВТБ Андрей Костин призвал проводить транзакции в валютах дружественных стран, чтобы обойти блокировки переводов в долларах и евро, а бартерные схемы — уголь в обмен на бананы — неприемлемы. «Надо сразу настраивать расчеты на политику, когда наши финансовые институты будут находиться под санкциями», — отметил президент ВТБ.

Между тем первые попытки замены SWIFT натолкнулись на незаконное противодействие США. Карта «Мир» не использует (в расчетах) доллар, но из-за давления США дружественные страны отказываются от этого инструмента.

— По всем законам, если сейчас можно говорить о законах, то, что делает американская администрация в отношении карты «Мир», — это полный беспредел. Американцы всегда говорили, что санкции распространяются на те сферы финансовой деятельности, где задействован доллар: «раз доллар — это наша территория, наш суверенитет». Но карта «Мир» вообще не использует доллар, и она ни по каким критериям не подпадает под санкционную политику США, — возмущался он.

Он подчеркнул, что Штаты даже еще не ввели санкции в отношении карты «Мир», но они съездили в Турцию, во Вьетнам, в Казахстан, и «мы видим, что дружественные нам страны отказываются от этого инструмента, который мы рассчитывали развивать». По мнению главы ВТБ, оставшийся несанкционный сектор экономики «будет все более сужаться», поэтому надо переходить на альтернативные расчеты в нацвалютах.

Фото: asros.ru

Петр Фрадков об «иранской» модели и «экономике преодоления»

В отличие от него, глава оборонного банка «Промсвязьбанк» Петр Фрадков видит перспективу банков шире. По его мнению, она заключается в умении «совмещать коммерческие интересы с решением государственных задач в развитии критически важных отраслей». Он убежден, что прежняя модель, когда банки работали на привлечение зарубежного капитала, накопление и проведение расчетов, исчерпана.

— Раньше банковская система была интегрирована в международные цепочки привлечения капитала. В этом качестве банковская система уже не в состоянии удовлетворять потребностям нынешней экономики, — отметил он.

При этом, признал Петр Фрадков, банки попали в тяжелую ситуацию из-за блокировки международных расчетов и зарубежных активов.

По его мнению, сейчас есть две модели выхода из «санкционного шока». «Первая — это иранская. Это экономика сопротивления, когда банковская система ищет возможности обхода санкций. Иранцы разработали огромное количество различных форматов, которые позволяют обходить санкции. Не знаю, наш ли этот путь?» — засомневался Фрадков.

Российские власти взяли за основу экономику преодоления, то есть поиск новых возможностей с опорой на собственные возможности, заявил глава ПСБ. В этой модели банки должны выступить в новой роли. «Это совмещение банков коммерческих и государственных задач в развитии критически важных отраслей», — пояснил он. Это выпуск новых финансовых продуктов, которые помогли бы инвесторам продвигать продукцию на рынки дружественных стран. По его словам, сейчас нужно ориентироваться на «быстрое закрытие дефицита ресурсов, необходимых для поддержания технологического суверенитета, на обслуживание новых экспортных маршрутов».

Петр Фрадков признал, что банки попали в тяжелую ситуацию из-за блокировки международных расчетов и зарубежных активов. Фото: asros.ru

Александр Ведяхин, Сбербанк: где взять «длинные деньги»

Что делать и где взять долгосрочные ресурсы, без чего невозможно осуществлять перестройку экономики? Позицию Сбербанка изложил первый зампред правления Александр Ведяхин, выступивший по видеотрансляции. Одним из источников «длинных денег» он видит накопления граждан, которые можно привлечь на безотзывные вклады.

— Мы долго обсуждали этот вопрос. Те, кто захочет вложить деньги по безотзывным вкладам, получит большую ставку. Только надо быстрее принимать решение, — поторапливал он регулятора ускорить разработку нового законопроекта.

Сейчас ЦБ работает над идеей безотзывных вкладов и изучает, какая часть вклада может быть гарантирована государством. Для банка безотзывные вклады выгодны тем, что имеют предсказуемый процентный риск.

Дискуссия разгорелась после выступления зампреда СФ Николая Журавлева, который заявил о необходимости «дать доступ всем банкам к открытию этого вида вкладов», но ввести требования по качеству активов. Ему тут же возразил Аксаков.

— Есть опасение, что они [мелкие банки] быстро наберут [безотзывные вклады], а потом государству придется выплачивать по их обязательствам, — ответил глава думского комитета по финансовому рынку.

В результате решили обсудить эту тему в Москве. Завтра форум продолжит работу в Казани.