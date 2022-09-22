Кремль: решение о частичной мобилизации связано с противостоянием блока НАТО

Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас России противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко