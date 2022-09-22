Сенатор от Крыма предложила сократить список болезней для отсрочки от службы
Критерии годности к несению военной службы необходимо обновить и исключить из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Об этом сообщает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Сейчас от призыва и военных сборов освобождаются призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
— Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вчера уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
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