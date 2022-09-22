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Виктора Медведчука освободили из украинского плена

13:30, 22.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Виктора Медведчука освободили из украинского плена
Фото: kremlin.ru (архив)

Политика Виктора Медведчука освободили из украинского плена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, при обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов, сообщает ТАСС.

В апреле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.

Глава Комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий ранее сообщал об изучении Москвой возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на пленных из «Азовстали».

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Маргарита Головатенко
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