Новым сенатором от Татарстана назначен Александр Терентьев

Полномочиями сенатора России — представителя от исполнительного органа государственной власти Татарстана наделен заместитель руководителя аппарата президента республики — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Александр Терентьев займет в Совете Федерации России место экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. Он представлял Татарстан в верхней палате парламента России с 2020 года, а в конце августа был назначен новым ректором Казанского федерального университета.

Работу в аппарате президента Татарстана Александр Терентьев начинал в начале 2000-х. До 2003 года он занимал должность главного референта организационного отдела, а затем его назначили заведующим отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям — на этом посту он проработал три года. В 2006-м он возглавил Управление по вопросам внутренней политики президента Татарстана, а в 2012-м стал руководителем Департамента президента республики по вопросам внутренней политики.

Фото: пресс-служба правительства РТ

Источники «Реального времени» сообщали, что вакантное место после ухода Ленара Сафина может занять глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев. Сам он эту информацию опровергал.



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Татьяна Демина