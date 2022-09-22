Новым сенатором от Татарстана назначен Александр Терентьев
Полномочиями сенатора России — представителя от исполнительного органа государственной власти Татарстана наделен заместитель руководителя аппарата президента республики — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Александр Терентьев займет в Совете Федерации России место экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. Он представлял Татарстан в верхней палате парламента России с 2020 года, а в конце августа был назначен новым ректором Казанского федерального университета.
Работу в аппарате президента Татарстана Александр Терентьев начинал в начале 2000-х. До 2003 года он занимал должность главного референта организационного отдела, а затем его назначили заведующим отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям — на этом посту он проработал три года. В 2006-м он возглавил Управление по вопросам внутренней политики президента Татарстана, а в 2012-м стал руководителем Департамента президента республики по вопросам внутренней политики.
Источники «Реального времени» сообщали, что вакантное место после ухода Ленара Сафина может занять глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев. Сам он эту информацию опровергал.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Справка
Александр Терентьев родился 13 июня 1961 года в селе Верхний Услон ТАССР.
Образование
1983 г. — Казанский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика».
1987 г. — Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ.
Трудовая деятельность
1982-1986 гг. — техник, инженер отдела, секретарь комитета ВЛКСМ в Казанском научно-исследовательском электрофизическом институте (КНИЭФИ).
1987-1990 гг. — второй секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
1990-1991 гг. — первый секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
1992 -1994 гг. — председатель Фонда молодежи Московского района г. Казани.
1994-2000 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации Московского района г. Казани.
2000-2003 гг. — главный референт организационного отдела Аппарата президента Республики Татарстан.
2003-2006 гг. — заведующий отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата президента Республики Татарстан.
2006-2012 гг. — начальник Управления по вопросам внутренней политики президента Республики Татарстан.
С октября 2012 г. — руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики.
С января 2013 г. — заместитель руководителя Аппарата президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
Награды
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016 г.), благодарностью президента РФ (2018 г.).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым