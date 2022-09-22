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Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации

18:45, 22.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Такие разъяснения дали в Минобороны России.

Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Призывать не будут:

  • забронированных граждан, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
  • признанных временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
  • тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако в Минобороны подчеркнули, что потребность в таких специалистах минимальна, передает «РИА Новости».

Также в военном ведомстве добавили, что находящихся за рубежом в краткосрочной поездке могут призвать в рамках частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина
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