Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации

В армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Такие разъяснения дали в Минобороны России.

Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Призывать не будут:

забронированных граждан, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанных временно не годными по состоянию здоровья;

занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако в Минобороны подчеркнули, что потребность в таких специалистах минимальна, передает «РИА Новости».

Также в военном ведомстве добавили, что находящихся за рубежом в краткосрочной поездке могут призвать в рамках частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина