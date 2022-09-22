Минобороны разъяснило порядок частичной мобилизации
В армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Такие разъяснения дали в Минобороны России.
Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.
Призывать не будут:
- забронированных граждан, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
- признанных временно не годными по состоянию здоровья;
- занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
- тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако в Минобороны подчеркнули, что потребность в таких специалистах минимальна, передает «РИА Новости».
Также в военном ведомстве добавили, что находящихся за рубежом в краткосрочной поездке могут призвать в рамках частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
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