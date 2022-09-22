В Казани продажи квартир в жилых комплексах у речного порта начнутся к концу года

Продажи квартир в жилых комплексах, которые построят возле казанского речного порта, начнутся к концу года. Об этом стало известно перед церемонией закладки первого камня в рамках реновации территории речпорта, передает корреспондент «Реального времени».

В начале сентября «Реальное время» выяснило, что власти столицы Татарстана внесли изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, утвержденный год назад. Теперь вместо изначально запланированных пяти жилых комплексов там появятся шесть.



Фото: realnoevremya.ru

6 сентября на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.

В августе президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой. Трансформация затронет площадь в 287 га. Ожидается, что там появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га. При реализации проекта в городе появится набережная протяженностью 1,3 км.

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Татьяна Леухина, Елизавета Пуншева