Военком Татарстана разъяснил вопросы ограничения на выезд запасников и изъятия авто

В приказ военного комиссара Татарстана «Об объявлении мобилизации» внесли ряд изменений.

Уточнили пункт об ограничении на выезд пребывающих в запасе. Изначально было указано, что офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований выезд за пределы района (города) запрещен. Теперь стало так: пребывающим в запасе необходимо согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате.

Запасникам, которые проживают в Татарстане временно, было необходимо «немедленно убыть к месту постоянного жительства», а стало необходимо сообщить о своем местонахождении в военкомат по месту постановки на воинский учет.



Также в первой редакции было поручено руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам — владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований. Стало: руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам — владельцам транспортных средств по особому распоряжению доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Маргарита Головатенко