Призванным в ходе частичной мобилизации обещают от 205 тыс. рублей — это много или мало?

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что граждане, призванные в ходе частичной мобилизации, смогут получать от 205 тысяч рублей ежемесячно. Конкретный размер выплаты будет определяться исходя из воинского звания и должности.

— Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания, — цитирует Александра Авдонина «РИА Новости».

По словам военного комиссара Якутии, в первую очередь в России мобилизуют отслуживших в армии не более трех лет назад. Призывать будут граждан, имеющих навыки военной службы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

205 тысяч рублей — это:

$3 368 , или €3 404, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. 61,5 миллиарда расходов бюджета в месяц — в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

— в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Четыре выплаты призванным москвичам — мэр столицы Сергей Собянин распорядился перечислять мобилизованным жителям города 50 тысяч рублей в месяц.

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Татьяна Демина