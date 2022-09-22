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Правительство России предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

14:23, 22.09.2022
Правительство России предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
Фото: government.ru

Правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами предлагается уже с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что система поддержки малообеспеченных семей будет охватывать более 10 миллионов детей в стране. Объем расходов в год оценивается в 1,2 триллиона рублей.

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Татьяна Демина
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