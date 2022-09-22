Как обстоят дела в военкоматах Казани на второй день мобилизации

Фото: Дарья Пинегина

Почти сразу после объявления о мобилизации гражданам России стали приходить повестки в военкомат. В них указывались дата и время, в которое нужно подойти в учреждение. Для некоторых из призывников день икс настал сегодня. Корреспондент «Реального времени» посетил несколько военных комиссариатов Казани, чтобы узнать, как в них обстоят дела на второй день мобилизации. О количестве людей, об общем настроении и о добровольцах — в материале издания.

Ажиотажа нет

Первое, что о военкоматах можно отметить с самого утра — это графа «закрыты до завтра» в онлайн-картах. Учреждения на Кулагина, 1 и Журналистов, 38, несмотря на такую информацию, работали. Более того, внутри находились мужчины с повестками. Как «Реальному времени» сообщила администратор учреждения, сегодня у них не приемный, «архивный день». Однако мобилизация приносит свои плоды и необходимо работать с призывниками.

В целом ажиотажа и очередей, как, например, в Набережных Челнах, не было. Несколько периодически входящих мужчин вопрошали: «А добровольцам куда идти?» В ответ им указывали направление и сопровождали сотрудники учреждения.

Чуть позже внутрь одним роем зашло около 10 взрослых мужчин. Фото: Елизавета Пуншева

Заходили и группой — сразу около 10 взрослых мужчин. Вошедшие по очереди протянули документы администратору, и им указали дорогу в пункт призыва.

Когда корреспондент «Реального времени» покидал здание на Журналистов, вместе с ним на улицу вышло несколько мужчин. Все они сели в автомобиль, припаркованный у территории, и их увезли в неизвестном направлении. Рядом стоящая женщина снимала процесс на видео. На вопросы журналиста кратко ответила: «Нельзя пока говорить».

Все они сели в автомобиль, припаркованный у территории, и их увезли. Фото: Елизавета Пуншева

«Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России»

Вчера, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в стране. Он заявил, что такие меры сейчас необходимы.

— Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные, самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности, — заявил глава государства.

По официальной информации, призовут в зону боевых действий лишь граждан из запаса. Повестки начали присылать сразу же после выступления главы государства.

Фото: Максим Платонов

— У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо, в первую очередь речь будет идти о них, — дал комментарий председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин вчера подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Частичная мобилизация действует на территории республики с 9.00 21 сентября.

— Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Республики Татарстан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, — говорится в документе.

Отдельно там был пункт: всем запасникам без повесток выезд за пределы района или города временно запрещается, а также об изъятии автомобилей у фирм и физлиц. Эти детали обещали в скором времени прояснить.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе мобилизации всего призовут 300 тысяч резервистов. Данные о количестве уже высланных повесток не предоставляются.

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