Руководителем Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместителем руководителя аппарата президента Татарстана — руководителем Департамента президента республики по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов. Указ подписал глава региона Рустам Минниханов.



На этом посту Руслан Мухарлямов сменил Александра Терентьева, которого наделили полномочиями сенатора России — представителя от исполнительного органа государственной власти Татарстана. Он занимал этот пост с января 2013 года.



До назначения на руководящий пост Руслан Мухарлямов занимал должность заместителя руководителя Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики. Он поощрен благодарственным письмом президента России.



За 2021 года Руслан Мухарлямов задекларировал 2 939 636 рублей дохода. В собственности есть земельный участок и жилой дом, в пользовании — квартира.



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Татьяна Демина