Минобороны сообщило о возвращении с Украины 55 военнопленных из России, ДНР и ЛНР

В Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.



Военнослужащие из России, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность, вернулись с территории Украины в результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью.

Всех возвращенных пленных военных доставили в медицинские учреждения России, сообщает «РИА Новости».

В начале сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что рассчитывает на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной.



В мае в Россию вернулись 11 гражданских моряков с сухогруза «Авангард», которых незаконно удерживали на Украине. В апреле Москалькова сообщала об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали в порту Мариуполя. По ее словам, у экипажа судна «Азов Конкорд» отобрали средства связи и документы. Выход в море был заминирован.

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Маргарита Головатенко