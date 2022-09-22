В кабмине Татарстана состоялось заседание призывной комиссии республики
В Кабинете Министров состоялось заседание призывной комиссии Татарстана. Её провел президент республики, председатель призывной комиссии Рустам Минниханов.
В ходе заседания военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, которую проводит комиссариат по частичной мобилизации.
Минниханов поручил главам муниципальных образовани выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения; обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань.
На пунктах сбора поручено организовать горячее питание, медицинские обслуживание, установить пункты правопорядка, передает пресс-служба президента Татарстана.
Кроме того, Минниханов поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием всех задействованных структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Оперативная информация по ситуации будет докладываться президенту Татарстана ежедневно.
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