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В кабмине Татарстана состоялось заседание призывной комиссии республики

19:57, 22.09.2022
В кабмине Татарстана состоялось заседание призывной комиссии республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Кабинете Министров состоялось заседание призывной комиссии Татарстана. Её провел президент республики, председатель призывной комиссии Рустам Минниханов.

В ходе заседания военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил о работе, которую проводит комиссариат по частичной мобилизации.

Минниханов поручил главам муниципальных образовани выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения; обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань.

На пунктах сбора поручено организовать горячее питание, медицинские обслуживание, установить пункты правопорядка, передает пресс-служба президента Татарстана.

Кроме того, Минниханов поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием всех задействованных структур, а руководителям подразделений лично принимать в них участие. Оперативная информация по ситуации будет докладываться президенту Татарстана ежедневно.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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