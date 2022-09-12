Итоги дня: глава МЧС России в Татарстане, итоги выборов, реконструкция «Бегишево»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 сентября:
- В Казань сегодня прибыл министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они открыли в Казани XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. В ходе мероприятия Куренков и Минниханов вручили подразделениям татарстанского главка МЧС ключи от 11 новых единиц пожарной и спасательной техники, сообщает пресс-служба главы республики.
- Глава МЧС и президент Татарстана посетили и Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Там стало известно, что предприятие готово модернизировать Ту-214 для целей МЧС России.
- Также Минниханов и Куренков посетили Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России». Министр оценил модернизированные вертолеты Ми-8МТВ-1, отметив, что ведомство станет первым эксплуатантом новой машины — по контракту МЧС России будет передано пять единиц техники.
- Куренков посетил и Набережные Челны. Он осмотрел производственные мощности и главный сборочный конвейер ПАО «КАМАЗ».
На полигоне научно-технического центра завода глава МЧС испытал новые образцы пожарной техники — это автоцистерна, автолестница и комбинированная пожарная автоцистерна с лестницей на шасси КАМАЗ пятого поколения.
- Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Казани может быть увеличен с 300 рублей до 3,6 тысячи. Как сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, количество безбилетников на транспорте увеличилось. Однако остановить транспорт при выявлении «зайца» сейчас невозможно, так как это приведет к пробкам.
- Центральная избирательная комиссия Татарстана единогласно утвердила проект постановления об утверждении результатов дополнительных выборов в Государственный совет республики. По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 избрана гендиректор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.
- По Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 избран экс-председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов.
- Также в Татарстане в Единый день голосования, 11 сентября, избрали 180 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы проходили в 39 районах республики по 181 избирательному округу: «Были зарегистрированы 667 кандидатов. В среднем это 3,7 человека на один мандат, в том числе «Единая Россия» — 108 кандидатов. У нас очень активно фигурирует такая позиция — самовыдвиженцы, их 199. ЛДПР — 178, и после самовыдвиженцев ЛДПР по количеству кандидатов занимает первое место», — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
- В России число людей, находящихся под риском увольнения, растет. Почти 234 тысячи работников находятся в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин: «Это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения».
- В целом Единый день голосования в Татарстане прошел без чрезвычайных происшествий. Такой итог подвели в Центральной избирательной комиссии республики. «По данным оперативного штаба правоохранительных органов, происшествий во время голосования и подсчета голосов на избирательных участках не зафиксировано», — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
- В Татарстане ожидается потепление — к концу этой недели воздух прогреется до +20 градусов. В пятницу и субботу, 16 и 17 сентября, температурный фон превысит климатическую норму на 2-3 градуса, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
- На сегодняшний день к приему тепла готовы 5 760 домов Казани — это 97% жилого фонда города. Социальные учреждения готовы на 99%, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что тепло подается при достижении среднесуточных температур воздуха до +8 градусов — сейчас этот показатель превышает +10 градусов. Однако Гиниятуллин не исключил досрочного начала отопительного сезона. Так, тепло уже подали в 13 учреждений здравоохранения.
- Что касается Набережных Челнов, то отопление в городских домах планируют включить 16 сентября, но при необходимости оно может быть подано и в более ранние сроки.
- В Советский райсуд Казани поступило уголовное дело действующего замглавы МЧС РТ Олега Степущенко. По данным «Реального времени», в окончательной редакции обвинения VIP-спасателю — два эпизода злоупотребления полномочиями, мошенничество на 56,7 млн рублей и создание помех бизнесу.
- Казанский государственный цирк заплатил 4 миллиона рублей за услуги по предоставлению циркового мюзикла «Аладдин» с участием 49 артистов, выяснило «Реальное время». Его будут показывать 11 дней, начиная с середины следующей недели.
- Как стало известно «Реальному времени», индивидуальному предпринимателю из Мордовии удалось выиграть судебный процесс с чиновниками из Татарстана. Работающий в статусе ИП Роман Лукин обратился в Минэкономики РТ в рамках объявленной программы для бизнеса по субсидированию затрат по уплате процентов по кредитам. Но заявку бизнесмена отклонили, и он подал иск.
- В рамках реконструкции Горьковского шоссе в Казани ведется переустройство газопровода среднего давления, из-за чего с 12 по 16 сентября в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов отключат газ. Заместитель руководителя исполкома Казани
Игорь Куляжев допустил, что этот срок может сократиться.
- В челнинском отделении ПФР представили нового руководителя — Руслана Шангараева. Предыдущий руководитель ведомства Эдуард Фаттахов в июне этого года возглавил администрацию Центрального района Челнов.
- В прошлом году организаторы фестиваля медиаискусства «НУР» уверяли, что проводят его в первый, но не в последний раз, и не соврали — в Казани он проходит второй год подряд. Теперь стало больше площадок, артистов и инсталляций. Нынешний фестиваль ожидаемо превзошел прошлогодний и по масштабам, и по качеству представленных работ, а организаторы уже замахнулись на третий фестиваль. О том, как вырос «НУР», сколько стоил нынешний фестиваль, какие планы строят организаторы, и еще больше о медиаискусстве — в материале «Реального времени».
- Доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года — до 1,83 триллиона рублей. Как пишет РБК, это второй месяц подряд, когда общие доходы бюджета сокращаются в годовом выражении.
- В Татарстане завершилась реконструкция второй очереди международного аэропорта Бегишево. Росавиация уже выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ходе поэтапной реализации проекта по модернизации аэродрома завершены работы по реконструкции патрульной дороги, реконструкции периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны и устройству локальных очистных сооружений. Реконструкция осуществлялась в условиях действующего аэропорта.
- Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению по существу уголовного дела банкиров. В растрате почти на миллиард рублей обвиняются бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Рамиль Насыров и Айрат Камалов. Наряду с ними заочно к уголовной ответственности привлечен так называемый игорный король Татарстана Рашид Таймасов. На заседание пришли родственники обвиняемых, но не явился представитель потерпевшего банка.
- В Казани к 2027 году завершится строительство первого пускового комплекса второй ветки метрополитена. Об этом сегодня сообщил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре. Уточняется, что он включает в себя четыре станции метро — Сахарова («Тулпар»), Ломжинская («Зилант»), Академическая и Фучика («100-летие ТАССР»). Общая сметная стоимость оценивается в 40 млрд рублей в ценах 2020 года и требует пересмотра.
- Также Рахимов сообщил, что привлечение 1 млрд рублей от IKEA в строительство казанского метро оказалось под вопросом в связи со смертью главы шведской компании.
- В Казани ведется разработка проекта по размещению станции метро возле Детской республиканской клинической больницы в продолжение от существующей станции «Дубравная».
Ключевые события 201-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает доклады обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе о перегруппировке российских войск. По его словам, «президент находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками».
- Также Песков заявил: «Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех тех целей, которые изначально были поставлены».
- Российские войска в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Минобороны России, там хранилось 45 тыс. тонн боеприпасов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 499 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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