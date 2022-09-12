Инвестиции IKEA в строительство казанского метро оказались под вопросом из-за смерти главы шведской компании

Фото: Олег Тихонов

Привлечение 1 млрд рублей от IKEA в строительство казанского метро оказалось под вопросом в связи со смертью главы шведской компании. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Казметройстроя» Марат Рахимов.

— Обещание есть, но неизвестно, поступят ли средства, так как глава компании скончался, — сказал он.

Отметим, что основатель шведской компании Ингвар Кампрад скончался еще в 2018 году, а его преемники не считают необходимым выполнять обязательства.



Фото: Максим Кокунин

В 2016 году нынешний глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что Татарстан потратит в будущем году 1 млрд рублей на строительство второй ветки казанского метрополитена, а IKEA Group не будет принимать участия в проекте.

По его словам, проект, который предлагала группа, предполагал выделение большего объема средств со стороны республики.



Напомним, в 2014 году гендиректор ООО «ИКЕА МОС», отвечающий за развитие торговой сети в России, Армин Микаэли обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с предложением протянуть вторую ветку метрополитена к торговому центру «МЕГА–Казань», обещая инвестиции в строительство совмещенной станции в 1 млрд руб. Просьба шведского ретейлера была услышана. Проектировщики питерского НИПИ ТРПИ при подготовке проекта трассировки второй ветки предложили установить ее на перекрестке улиц проспект Победы — улица Сахарова, чтобы она смогла обслуживать и большие жилые массивы микрорайона, и интересы посетителей ТЦ «МЕГА–Казань», которые смогут с метро пересесть на трамвай. Затем ее переместили буквально на территорию самого большого ТЦ Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Луиза Игнатьева