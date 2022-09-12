В Татарстане завершилась реконструкция аэропорта Бегишево

В Татарстане завершилась реконструкция второй очереди международного аэропорта Бегишево. Росавиация уже выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе поэтапной реализации проекта по модернизации аэродрома завершены работы по реконструкции патрульной дороги, реконструкции периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны и устройству локальных очистных сооружений. Реконструкция осуществлялась в условиях действующего аэропорта.

Ввод в эксплуатацию обновленных объектов аэродромной инфраструктуры обеспечит соответствие аэропорта современным требованиям в области безопасности и экологии.

Проект его реконструкции реализовывался в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Заказчиком являлось Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация»), а застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Международный аэропорт Бегишево — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ». Аэропорт допущен к приему и обслуживанию большинства среднемагистральных ВС типа Boeing 737 и его модификаций, Airbus A-319, А-320, А-321 и их модификаций, также имеет допуск к обслуживанию широкофюзеляжных самолётов Boeing-767-300 и его модификаций.

Фото: nbc.aero

Напомним, на прошлой недели сообщалось, что с 21 сентября из международного аэропорта Бегишево им. Н.В. Лемаева запускаются авиарейсы в Минеральные Воды.

С 21 сентября по 26 октября этого года перелеты будут осуществляться один раз, а со 2 ноября по 22 марта 2023 годы рейсы будут выполняться дважды в неделю.



Также в августе аэропорт Бегишево встретил первый рейс из Тобольска. Прямые рейсы выполняются еженедельно по четвергам.

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Максим Кокунин