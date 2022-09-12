МЧС России станет первым эксплуатантом нового вертолета Ми-8, созданного в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков посетили Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России». Министр оценил модернизированные вертолеты Ми-8МТВ-1, отметив, что ведомство станет первым эксплуатантом новой машины — по контракту МЧС России будет передано пять единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что обновленный Ми-8МТВ-1 создавался специально по заказу МЧС. На нем полностью заменено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена система автоматического управления полетом.

Вертолет адаптирован к применению очков ночного видения, что повышает эффективность поиска и спасения в ночное время суток и в условиях недостаточной видимости. Также проведены работы по импортозамещению вспомогательной силовой установки. Отечественная разработка позволяет выполнять операции с длительным автономным базированием вертолета до 5 часов вместо 30 минут.

Стоит отметить, что в общей сложности Казанский вертолетный завод поставил в ведомство более 40 вертолетов серии Ми-8. Кроме того, в 2020 году авиационный парк МЧС пополнил первый вертолет «Ансат», который выполняет задачи на территории Северо-Западного федерального округа.

Фото: commons.wikimedia.org

В июне сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» оснастил «Ансат» оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Сертификационные летные испытания вертолета уже завершились.

Воздушное судно может ликвидировать точечное возгорание, набирая воду в любом открытом водоеме глубиной от 1,5 метра, например в ближайшей реке или бассейне. Водосливное устройство заполняется водой за 15—20 секунд.

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Максим Кокунин