Единый день голосования в Татарстане прошел без ЧП

Фото: Максим Платонов

Единый день голосования в Татарстане прошел без чрезвычайных происшествий. Такой итог подвели в Центральной избирательной комиссии республики.

— По данным оперативного штаба правоохранительных органов, происшествий во время голосования и подсчета голосов на избирательных участках не зафиксировано, — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Единый день голосования, 11 сентября, в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. Андрей Кондратьев заявил, что «в целом голосование прошло спокойно, корректно, конкурентно».



В Татарстане в Единый день голосования избрали 180 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы проходили в 39 районах республики по 181 избирательному округу.

Также 11 сентября избраны депутаты Госсовета Татарстана. По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 — гендиректор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина, а по Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 избран экс-председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов.

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Татьяна Демина