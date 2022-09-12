В Казани предложили в 12 раз увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Казани может быть увеличен с 300 рублей до 3,6 тысячи. С такой инициативой выступил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
По его словам, количество безбилетников на транспорте увеличилось. Однако остановить транспорт при выявлении «зайца» сейчас невозможно, так как это приведет к пробкам.
Ужесточить штраф до 30 тысяч рублей предложил владелец зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков.
Напомним, если пассажир едет без билета, на него составляется протокол. В дальнейшем нарушителю придется заплатить 300 рублей штрафа.
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комментарии
Но надо еще и внутри автобусы мыть и вытирать пыль тоже чаще. А то автобусы часто снаружи выглядят очень чисто, а внутри грязные очень.
Не приятно ездить в грязных автобусах !