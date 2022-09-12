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В Казани предложили в 12 раз увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

12:10, 12.09.2022 2
В Казани предложили в 12 раз увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
Фото: Ринат Назметдинов

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Казани может быть увеличен с 300 рублей до 3,6 тысячи. С такой инициативой выступил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

По его словам, количество безбилетников на транспорте увеличилось. Однако остановить транспорт при выявлении «зайца» сейчас невозможно, так как это приведет к пробкам.

Фото: Ринат Назметдинов

Ужесточить штраф до 30 тысяч рублей предложил владелец зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков.

Напомним, если пассажир едет без билета, на него составляется протокол. В дальнейшем нарушителю придется заплатить 300 рублей штрафа.

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Луиза Игнатьева
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:37
    Я бы до 5 тысяч увеличил. Но только для взрослых
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  • Анонимно 12:41
    Штраф увеличить надо конечно.
    Но надо еще и внутри автобусы мыть и вытирать пыль тоже чаще. А то автобусы часто снаружи выглядят очень чисто, а внутри грязные очень.
    Не приятно ездить в грязных автобусах !
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