Отопление в домах Набережных Челнов планируют включить 16 сентября

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что отопление в городских домах планируют включить 16 сентября, но при необходимости оно может быть подано и в более ранние сроки.

По его словам, в жилищный фонд тепло будет подано при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 дней. Все многоквартирные дома готовы к приему теплоносителей.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу поручил в короткие сроки завершить подготовку всех социально значимых объектов и объектов ЖКХ к отопительному сезону и обеспечить своевременную подачу тепла при наступлении холодов — в первую очередь в больницы и поликлиники, школы и детсады, дома престарелых и интернаты.

— Осень наступила. Погодные условия ставят задачу по скорейшему старту отопительного сезона, — отметил президент.

По его словам, на данный момент в республике подготовлено 99,6% котельных и 99,7% объектов социально-культурной сферы.

— Но каждая неподготовленная котельная или объект — это большая социальная проблема. Поэтому у нас везде должна быть полная готовность. Паспорта готовности получили 97,3% многоквартирных домов. Есть сроки, определенные приказом Минэнерго России. Это очень важная работа, — подчеркнул Минниханов.



Несколько дней назад сообщалось, что власти Казани пока не приняли решение о начале отопительного сезона. Согласно постановлению правительства России, тепло должно поступать в дома, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней — в городе этот показатель, по данным на 6 сентября, равен +14 градусам. Между тем в столице Татарстана завершаются ремонтные работы на тепловых сетях. Итоговые осенние опрессовки тепловодов запланированы на 13—14 сентября — в Центральной и Южной частях.

«Реальное время» также спросило жителей столицы Татарстана о том, когда нужно включить отопление в домах.



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Максим Кокунин