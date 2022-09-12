Дело замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко направлено в суд
В Советский райсуд Казани поступило уголовное дело действующего замглавы МЧС РТ Олега Степущенко. По данным «Реального времени», в окончательной редакции обвинения ВИП-спасателю — два эпизода злоупотребления полномочиями, мошенничество на 56,7 млн рублей и создание помех бизнесу.
На прошлой неделе прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении замминистра Олега Степущенко и директора казанского ООО «Системастрой» Константина Кабальнова. Первый вину не признает и ждет суда под домашним арестом, второй признает частично, с него взяли подписку о невыезде.
Разбираться в деле предстоит судье Алсу Шайхутдиновой, которая в свое время отправила под стражу главу «Татфондбанка» Роберта Мусина.
В марте 2021-го Степущенко задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и особо крупной растрате. Тогда сотрудники СК и ФСБ полагали, что замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке оборудования и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме.
Позднее полную сумму контрактов в СК назвали похищенной мошенническим путем, ссылаясь на то, что деньги заказчик уплатил, а централизованная система оповещения населения республики не заработала — установки используются автономно.
Сам Степущенко утверждает — все торги проводились по закону, а акты приемки установок подписывала целая комиссия, включая глав районов. «Я физически не мог объехать 190 сирен, которые установлены по первому контракту на всей территории РТ», — отмечал он при избрании меры пресечения в марте 2021-го. Не согласен обвиняемый и с подходом, что исправная система оповещения должна на всю республику запускаться с одной кнопки: «Комплексные системы предназначены конкретно под каждую зону, а не в целом. Каждую зону надо рассматривать как отдельный элемент. Есть зоны пожара и зоны подтопления».
Первый эпизод злоупотребления полномочиями связан все с той же системой оповещения населения, второй — с оплатой подрядчиком работ ООО «Территория безопасности» якобы выполненные услуг субподряда фирмы «Системастрой» Константина Кабальнова. При этом Кабальнову предъявляют подделку документов о договорных отношениях с «Территорией безопасности» и хищение у этой фирмы свыше 1 млн рублей.
Также в действиях обвиняемого замминистра силовики усматривают воспрепятствование законной предпринимательской деятельности — понуждение компании «Территория безопасности» к выполнению на безвозмездной основе работ для службы экстренных вызовов 112.
Олег Степущенко родился в 1969 году в Москве. После школы год работал автослесарем на столичном автокомбинате объединения турагентств, позже закончил Казанское артучилище и Казанский юридический институт МВД. 20 лет отслужил в органах внутренних дел — был экспертом-криминалистом, начальником экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, замминистра — начальником штаба МВД по РТ. В ноябре 2012-м занял должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.
Справка
Степущенко Олег Александрович
Родился 8 марта 1969 г. в г. Москве.
Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск (1992 г.) по специальности «инженер-электромеханик», Юридический институт МВД России (1998 г.) по специальности «юрист».
- В 1986–1987 гг. — автослесарь на автокомбинате объединения трансагентства г. Москвы.
- В 1987–1992 гг. — курсант Казанского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск.
- В 1992–1994 гг. — эксперт-криминалист, начальник отделения экспертов-криминалистов отделения экспертов-криминалистов Высокогорского РОВД республики Татарстан.
- В 1994—1999 гг. — замначальника Высокогорского РОВД по кадрам.
- В 1999—2003 гг. — начальник межрайонного отдела милиции по линии ЭК при МВД Татарстана.
- В 2003—2009 гг. — начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.
- В 2009—2011 гг. — заместитель министра внутренних дел — начальник штаба МВД по РТ.
- В 2011–2012 гг. — заместитель начальника полиции МВД по РТ.
- С 19.11.2012 гг. — заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.
- Награжден государственными наградами: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.); медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и 14-ю ведомственными наградами МВД России.
Награжден медалями МЧС России: «За содружество во имя спасения», «За пропаганду спасательного дела», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»; памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», памятной медалью МЧС России «85 лет Гражданской обороне».
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