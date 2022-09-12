Дело замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко направлено в суд

В Советский райсуд Казани поступило уголовное дело действующего замглавы МЧС РТ Олега Степущенко. По данным «Реального времени», в окончательной редакции обвинения ВИП-спасателю — два эпизода злоупотребления полномочиями, мошенничество на 56,7 млн рублей и создание помех бизнесу.



На прошлой неделе прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении замминистра Олега Степущенко и директора казанского ООО «Системастрой» Константина Кабальнова. Первый вину не признает и ждет суда под домашним арестом, второй признает частично, с него взяли подписку о невыезде.

Разбираться в деле предстоит судье Алсу Шайхутдиновой, которая в свое время отправила под стражу главу «Татфондбанка» Роберта Мусина.

В марте 2021-го Степущенко задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и особо крупной растрате. Тогда сотрудники СК и ФСБ полагали, что замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке оборудования и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме.

Задержанный замминистра в суде. Фото: Ринат Назметдинов

Позднее полную сумму контрактов в СК назвали похищенной мошенническим путем, ссылаясь на то, что деньги заказчик уплатил, а централизованная система оповещения населения республики не заработала — установки используются автономно.



Сам Степущенко утверждает — все торги проводились по закону, а акты приемки установок подписывала целая комиссия, включая глав районов. «Я физически не мог объехать 190 сирен, которые установлены по первому контракту на всей территории РТ», — отмечал он при избрании меры пресечения в марте 2021-го. Не согласен обвиняемый и с подходом, что исправная система оповещения должна на всю республику запускаться с одной кнопки: «Комплексные системы предназначены конкретно под каждую зону, а не в целом. Каждую зону надо рассматривать как отдельный элемент. Есть зоны пожара и зоны подтопления».

Первый эпизод злоупотребления полномочиями связан все с той же системой оповещения населения, второй — с оплатой подрядчиком работ ООО «Территория безопасности» якобы выполненные услуг субподряда фирмы «Системастрой» Константина Кабальнова. При этом Кабальнову предъявляют подделку документов о договорных отношениях с «Территорией безопасности» и хищение у этой фирмы свыше 1 млн рублей.

Также в действиях обвиняемого замминистра силовики усматривают воспрепятствование законной предпринимательской деятельности — понуждение компании «Территория безопасности» к выполнению на безвозмездной основе работ для службы экстренных вызовов 112.

Олег Степущенко родился в 1969 году в Москве. После школы год работал автослесарем на столичном автокомбинате объединения турагентств, позже закончил Казанское артучилище и Казанский юридический институт МВД. 20 лет отслужил в органах внутренних дел — был экспертом-криминалистом, начальником экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, замминистра — начальником штаба МВД по РТ. В ноябре 2012-м занял должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.