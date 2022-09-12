Газ в дома Кировского и Московского районов Казани могут вернуть раньше срока

Проект реконструкции Горьковского шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7 получил положительное заключение Главгосэкспертизы сообщил Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани. Протяженность участка — 11,5 километра.

Планируется ликвидировать светофоры и наземные пешеходные переходы, а взамен — построить три подземных перехода в районе остановок «Олимпиец», «Рэмплер» и «АЗС», а также пять надземных переходов по улицам Музыкальная, Кулахметова, на остановках «Идель», «Горьковское шоссе» и «магазин Факел». Также на участке от торгового центра «Факел» до спортивного комплекса «Олимпиец» расширят дорогу до шести полос, а на всем реконструируемом участке появятся тротуары и велосипедные дорожки.

Фото: Марат Мугинов / kzn.ru

Сейчас на объекте работают 38 единиц техники и 150 рабочих. Ведутся работы по расширению существующей дороги от бывшего поста ГИБДД до СК «Олимпиец», а также переустройство сетей связи, водоснабжения, наружного освещения и газопровода среднего давления, из-за чего с 12 сентября по 16 сентября в многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов отключат газ.

— Планируют, что завершат раньше запланированного графика, будут стараться выполнить эти работы в трехдневный срок, — допустил Куляжев.

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