«Мы слишком себя убиваем в таких объемах»: как прошел второй фестиваль «НУР» и чего ждать от третьего

Фестиваль медиаискусства, задуманный командой энтузиастов, стал еще глобальнее

Фото: Максим Платонов

В прошлом году организаторы фестиваля медиаискусства «НУР» уверяли, что проводят его в первый, но не в последний раз, и не соврали — в Казани он проходит второй год подряд. Теперь стало больше площадок, артистов и инсталляций. Нынешний фестиваль ожидаемо превзошел прошлогодний и по масштабам, и по качеству представленных работ, а организаторы уже замахнулись на третий фестиваль. О том, как вырос «НУР», сколько стоил нынешний фестиваль, какие планы строят организаторы, и еще больше о медиаискусстве — в материале «Реального времени».

Общая стоимость фестиваля составила 16—18 миллионов рублей

Второй год подряд в Казани проходит фестиваль медиаискусства «НУР», который за это время успел заметно вырасти. Участие в создании произведений искусства приняло 152 человека с разных уголков планеты. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Выставки, лекции и инсталляции расположились на 13 локациях города.

По словам создателя и куратора «НУРа» Рашида Османова, создавать ивент такого масштаба в этот раз было проще, несмотря на размах события.

— По моим внутренним ощущениям фестиваль стал х3. В три раза улучшился, увеличился, стал глобальнее. Это заметно и по инсталляциям, по их застройкам физически. Это заметно и по уровню участников. <...> Я скажу так: наверное, выше уже некуда. Здесь самые топовые российские медиастудии, художники. Дальше только если еще международным лайн-апом добиваться, — заявил Османов.

Если в прошлом году фестиваль организовывался без помощи в финансировании со стороны республики и города, то в этот раз событием заинтересовались Президентский фонд культурных инициатив, Минкульт Татарстана и «Ак Барс Дом». При поддержке компаний реализовались некоторые выставки.

Однако, несмотря на какую-то финансовую поддержку в этом году, основную часть расходов организаторы по-прежнему взяли на себя. «Кто чем может — тем поможет», — выразился Османов. Даже художники, чьи работы представлялись на выставках, творили безвозмездно.

— Но это тоже суппорт [поддержка, — прим. ред.] очень большой. Благодаря им эта секция стала возможной в какой-то степени. У нас получилось, что в последний момент нам помог Минкульт, даже финансово. Выставка цифрового искусства, которая в павильоне организуется при поддержке Минкульта Татарстана. Самое главное, мы выиграли Президентский грант — 4 миллиона, — отметил организатор.

4 миллиона рублей, как оказалось, — очень небольшая часть от суммы финансовых затрат на весь ивент. Общая стоимость составила 16—18 миллионов рублей. Как признаются организаторы, в сумму сразу заложили риски.

— Почему я говорю 16—18, потому что есть форс-мажоры. Нужно всегда вкладывать 1—2 миллиона сверху. Фестиваль начался, и тут пошло-поехало в разгар самый. А когда у тебя в разгаре, ты уже не можешь договариваться, ты должен платить, — сообщил «Реальному времени» создатель и куратор.



На «НУРе» представлены работы с разных концов света, несмотря на барьеры

Несмотря на нынешние ограничения, география фестиваля поражает: digital-артисты из 18 стран мира создали работы, которые выставляются в Казани. И это с учетом отсутствия гонораров.

По словам Османова, художники из США, Китая, Германии, Ирана и других стран Европы и Азии, несмотря на политическую ситуацию, свободно шли навстречу организаторам. Например, мексиканский художник Андрес Молина лично присутствовал на фестивале в течение трех дней, а в первый день прочел лекцию о принципах создания аудиовизуальных перформансов на примере лазерных представлений. «Мексиканец не думал ни минуты. Спросили, приедет ли, — он сразу согласился», — рассказывает организатор фестиваля Османов.

— Мы не столкнулись ни с хейтом, ни с заявлениями «Ребят, мы не приедем в Россию» <...>. Проблем не было в итоге. Фронт не разделился на Восток и на Запад. Да, люди разные. Искусство вне политики, — отметил организатор. — Конечно, совсем так быть не может. Оно так или иначе отражает ее. Оно как-то задевает все-равно. Но благо мы коммуницируем с отдельными индивидами. Индивидуально у конкретного художника нет претензий, и все работает. Тут он представляет себя как личность.



Про земляков также не забыли. Больше половины художников из Татарстана — 28 из 42, что очень не мало для республики, где медиаискусство только начало расцветать.

— У нас это еще зарождается. У нас здесь в Казани делаем инсталляционные глобальные штуки мы и еще пара команд, которые вроде бы прикольные, — говорит создатель. — Но у них нет еще опыта работы в продакшене, именно в тяжелых сетапах каких-то трудных. Да, на уровне «один проектор, звук, микрофон, что-то взаимодействует» — это круто. Но какой-то концептуальной составляющей...

Одной из проблем digital-арта в Казани, по мнению Османова, является гигантизм. Инсталляции огромных размеров, конечно, поражают. Однако это — не единственное, что можно создать с помощью света и звука. «НУР» совместил в себе произведения искусства разных форматов, отметил он:

— Мы пока балансируем, и мне это по душе. Мне как зрителю хочется и уютно посидеть, где-то в зале швейной фабрики, где 10-15 человек, и насладиться средним форматом. У нас нет такого, что мы не зовем казанских ребят.

«У инсталляции нет функции заинтересовать»

Лазерные коридоры, масштабные звуковые и световые инсталляции, мультимедийные перформансы — вот о чем «НУР». Для многих обывателей медиаискусство — все еще неизведанная территория, окутанная загадками.

— У инсталляции нет функции заинтересовать. Сразу от нее откажемся. Нет у инсталляции функции заинтересовать, развеселить или еще что-то. Искусство так не работает. Искусство, оно может вдохновить, может иногда опечалить. Оно несет разное. Но в целом, если говорить простыми терминами, <…> для обычного зрителя абсолютно все понятно. Но когда я говорю понятно, это все строится на эмоциях и на ощущениях. Это не так, что ты должен прийти и понять, о чем это было. От этого нужно отказываться, — объяснил Османов. — Нужно приходить на фестиваль просто ощущать, на уровне эмоций. Тебе нравится, не нравится, ты этим восхищаешься. У художника могут быть разные цели. Он может специально делать так, чтобы тебе не нравилось.

Маленькая коробка с искусственным интеллектом ауидиовизуально дает понять, что ей не нравится чужое присутствие. При приближении она защищается резкими светом и звуком. Хоть и не очень привлекательна внешне, эта работа все равно остается интересной. Со временем она умнеет и приспосабливается к окружающим условиям.

Кстати, нелюдимая коробка, чья концепция придумана самим Османовым, обитает в Тайницкой башне. Как отмечает сам идейный вдохновитель фестиваля, это инсталляция в инсталляции.

фото: Максим Платонов

Еще одной особенностью медиаискусства является темпоральность. Оно работает здесь и сейчас. Такие объекты нельзя оставить, потерять, украсть, потрогать, как, например, картину. При отключении всей техники зрителям остаются лишь эмоции от увиденного.

— Медиаарт — это когда технологичность, искусство и наука объединяются. Простым языком: если бы у Ван Гога были не краски, а компьютер, он бы был digital-артистом. Это когда художник вместо инструментов использует какую-то технологию. Свет, проектор, звук, провода, — продолжает Османов для «Реального времени».

В 2023 году «НУР» станет меньше, но качественнее

Музыка в стиле техно, вводящая в транс, свет прожекторов и даже... робот. Так прошла закрывающая ночная программа фестиваля в арт-пространстве Werk, три года назад переоборудованном из заброшенной мебельной фабрики. Команда основателей диджеинга в России подобрали музыкантов для яркого завершения трехдневного марафона искусства.

— К нам приехал отдельный коллектив этно-психо-транса. Что-то в таком духе. Здесь вообще много разных крутых диджеев. Музыка самых разных жанров. Мы подбирали таким образом, чтобы всем зашло. Это не только дикий транс или техно, это все вместе, — рассказал «Реальному времени» Дидар Оразов, организатор «НУРа».

Второй фестиваль, ожидаемо превзойдя прошлый год, подошел к концу. Чего ожидать казанцам в следующий раз, несложно догадаться. Но, как утверждает Рашид Османов, от масштабов нынешнего фестиваля планирует отказаться и хочет сделать его еще более насыщенным.

— У меня есть даже формат. Мы хотим к третьему фестивалю немножко попробовать что-то подточить, что-то добить. Лично по моим ощущениям фестиваль еще слишком большой. Я бы сократил количество локаций. В этом есть своя прелесть, конечно, но мы стираем себе руки, ноги, глаза, колени, голову. Мы слишком себя убиваем в таких объемах. Я бы делал компактнее, но качественнее, — заявил Османов «Реальному времени».

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов