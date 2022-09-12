В Казани разрабатывают проект по размещению станции метро возле ДРКБ

В Казани ведется разработка проекта по размещению станции метро возле Детской республиканской клинической больницы в продолжение от существующей станции «Дубравная». Об этом стало известно на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре.



Основной пересадочной станцией после введения в эксплуатацию новой ветки казанского метрополитена станет «Яшьлек». Она построена под эти цели.

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метрополитена Казани планируют завершить к 2027 году. Он включает в себя четыре станции.



Общая сметная стоимость проекта оценивается в 40 миллиардов рублей в ценах 2020 года и требует пересмотра. На сегодняшний день работы идут по графику, отставаний нет.

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Луиза Игнатьева