Казанский цирк потратил 4 миллиона рублей на мюзикл «Аладдин»

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский государственный цирк заплатил 4 миллиона рублей за услуги по предоставлению циркового мюзикла «Аладдин» с участием 49 артистов, выяснило «Реальное время». Его будут показывать 11 дней, начиная с середины следующей недели.

Запланировано десять выступлений. Программа включается в себя номера вокалистов, девушки на шаре, балет и так далее.

Контракт Казанский цирк заключил с московским индивидуальным предпринимателем Е.Н. Романовой. Аванс по договору составил 1,2 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из внебюджетных средств.

Казанский цирк по договору принял на себя обязательство организовать и провести гастроли циркового мюзикла «Аладдин». Он должен предоставить в своем здании помещения для обслуживающего персонала, гримерные, площадку для репетиций и показа представления. Изготовление и размещение рекламы мюзикла и ее оплата также входит в обязанности Казгосцирка.

Фото: Ринат Назметдинов

Из Москвы участники мюзикла, который покажут на сцене Казанского цирка, приедут на поезде. Разместят их в гостинице «Дом артистов цирка».

Напомним, Казанский цирк потратил на услуги по предоставлению готовых цирковых номеров с участием артистов и животных для программы «Дыхание льда» 5,26 миллиона рублей. В ней задействованы 33 человека, по четыре собаки и обезьяны.



Директор Казанского цирка Эльмира Булатова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что в планах создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. По ее словам, одна из главных задач — расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения.



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Татьяна Демина