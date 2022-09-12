В Татарстане подразделения МЧС получили 11 единиц новой пожарной и спасательной техники

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков открыли в Казани XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. В ходе мероприятия они вручили подразделениям татарстанского главка МЧС ключи от 11 новых единиц пожарной и спасательной техники, сообщает пресс-служба главы республики.

Сотрудники МЧС получили пожарно-спасательную технику на базе КАМАЗа и УРАЛа — из них 8 пожарных автоцистерн, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Стоит отметить, что за последние два года в боевые расчеты ведомства введены 24 единицы техники и проведен капитальный ремонт еще 27 автомобилей. Также в целях развития волонтерства 22 пожарные машины переданы добровольной пожарной охране.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Что касается соревнований, то они проходят с 12 по 15 сентября на базе Центра гребных видов спорта, расположенного в акватории озера Кабан. Всего в состязаниях принимают участие 8 команд, представляющих федеральные округа. На протяжении четырех дней им необходимо продемонстрировать свои навыки по управлению различными типами маломерных судов и спасению людей на воде в экстремальных условиях.

— Вместе с министром МЧС России посетили XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям. Команды достойно показали свою высокую боевую готовность и выносливость. Спасибо нашим спасателям, которые каждый день обеспечивают безопасность наших людей, — отметил в своем Telegram-канале президент Татарстана.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Напомним, в январе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и замглавы МЧС России Николай Гречушкин также вручили подразделениям ГУ МЧС РФ по РТ пожарную и спасательную технику. В общей сложности было передано 14 единиц спецтехники.

Как рассказал премьер-министр, новые служебные машины помогут улучшить каждодневный труд спасателей и обеспечат безопасность предстоящих общественно-политических и международных спортивных мероприятий, которые пройдут в Татарстане.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин