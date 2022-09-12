Казанский авиационный завод готов модернизировать Ту-214 для МЧС

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» готов модернизировать Ту-214 для целей МЧС России. Об этом стало известно в ходе посещения предприятия президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Представители завода рассказали о возможностях модификации самолета Ту-214 для целей спасательного ведомства. Ожидается, что борт будет приспособлен в том числе для медицинской эвакуации с установкой до пяти специально оборудованных медицинских модулей.

Фото: tatarstan.ru

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



В августе генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году.

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Татьяна Леухина