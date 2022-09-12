В Татарстане избрали 180 муниципальных депутатов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в Единый день голосования, 11 сентября, избрали 180 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы проходили в 39 районах республики по 181 избирательному округу.

— Были зарегистрированы 667 кандидатов. В среднем это 3,7 человека на один мандат, в том числе «Единая Россия» — 108 кандидатов. У нас очень активно фигурирует такая позиция — самовыдвиженцы, их 199. ЛДПР — 178, и после самовыдвиженцев ЛДПР по количеству кандидатов занимает первое место. «Справедливая Россия» — 142 кандидата, второе место после самовыдвиженцев. КПРФ — 29, «Партия Роста» — пять, «Коммунисты России» — два, «Новые люди» — один кандидат, ТНВ — три кандидата. Одиннадцать кандидатов снялись с предвыборной гонки по собственному желанию. По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований были избраны 180 депутатов, — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.



Фото: Максим Платонов

Также в Единый день голосования в Татарстане выбирали депутатов Государственного совета РТ по Ибрагимовскому и Пионерскому одномандатным избирательным округам. На два вакантных места претендовали 12 человек. Проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.



По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 избрана гендиректор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. По Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 избран экс-председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов



О том, как прошел в Татарстане единый день голосования — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина