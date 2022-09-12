К концу недели температурный фон в Татарстане превысит климатическую норму на 2—3 градуса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидается потепление — к концу этой недели воздух прогреется до +20 градусов. В пятницу и субботу, 16—17 сентября, температурный фон превысит климатическую норму на 2-3 градуса, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью во вторник, 13 сентября, в Татарстане, похолодает до +1..+6°С, местами в воздухе и на почве возможны заморозки до -2°С и туман. Днем ожидается от +13 до +18 градусов.

14 и 15 сентября, в Татарстане ожидается много облаков и дожди, в четверг прогнозируется сильный юго-восточный ветер порывами до 15—20 м/с. Вместе с этим придет потепление. Ночью в среду, 14 сентября, температуры составят +4..+9°С, днем — от +13 до +18°С. В четверг, 15 сентября, ночью ожидается +8..+13 градусов, а днем от +14 до +19°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 16—17 сентября, ночью температуры составят от +8 до +13 градусов, днем — от +15 до +20°С. В пятницу местами возможен небольшой дождь. В субботу дожди пройдут повсеместно.

В начале сентября в Татарстане из-за влияния обширного тропосферного циклона установилась холодная погода. Температуры оказались ниже климатической нормы на 4—6 градусов.

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Татьяна Демина