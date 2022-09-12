Путин: в России почти 234 тысячи работников находятся в простое

В России число людей, находящихся под риском увольнения, растет. Почти 234 тысячи работников находятся в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом глава государства отметил, что ситуация на рынке труда в целом стабильна, безработица находится на исторических минимумах. Он призвал правительство держать этот вопрос на постоянном контроле.

В начале сентября Татарстанстат сообщил, что во втором квартале 2022 года в республике 6,5 тысячи сотрудников находились в простое по вине работодателя, а также по причинам, не зависящим от него и работника. Это 0,7% от списочной численности работников.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина