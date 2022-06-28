Эдуард Фаттахов приступил к работе на посту главы администрации Центрального района Челнов
Сегодня коллективу администрации Центрального района Челнов представили нового руководителя — Эдуарда Фаттахова. Ранее он занимал должность начальника Пенсионного фонда города.
Итоги конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Центрального района подвели в начале месяца.
На совещании мэр города Наиль Магдеев представил нового руководителя и отметил, что Фаттахов имеет большой опыт руководящей работы, передает пресс-служба мэрии Челнов.
Конкурс на замещения главы администрации района объявляли после гибели бывшего главы района Искандара Галимова. Он ушел из жизни во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти ему жизнь.
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