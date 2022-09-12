В Казани досрочно подали тепло в 13 учреждений здравоохранения

Фото: Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день к приему тепла готовы 5760 домов Казани — это 97% жилого фонда города. Социальные учреждения готовы на 99%, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что тепло подается при достижении среднесуточных температур воздуха до +8 градусов — сейчас этот показатель превышает +10 градусов. Однако Гиниятуллин не исключил досрочного начала отопительного сезона. Так, тепло уже подали в 13 учреждений здравоохранения.

В прошедшую субботу президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в короткие сроки завершить подготовку всех социально значимых объектов и объектов ЖКХ к отопительному сезону и обеспечить своевременную подачу тепла при наступлении холодов — в первую очередь в больницы и поликлиники, школы и детсады, дома престарелых и интернаты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».