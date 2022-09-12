Строительство пускового комплекса второй ветки казанского метро завершат к 2027 году

В Казани к 2027 году завершится строительство первого пускового комплекса второй ветки метрополитена. Об этом сегодня сообщил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре.

Уточняется, что он включает в себя четыре станции метро — Сахарова («Тулпар»), Ломжинская («Зилант»), Академическая и Фучика («100-летие ТАССР»).

Общая сметная стоимость оценивается в 40 млрд рублей в ценах 2020 года и требует пересмотра, отметил Марат Рахимов. По его словам, в настоящее время работы идут по графику, отставаний нет. В этом году на финансирование строительства подземных перегонов выделено 5 млрд рублей, на будущий запрошено 11 миллиардов.

В настоящее время в Казани функционирует 11 станций метро первой ветки. Вторая ветка пройдет по территории Советского и Ново-Савиновского районов Казани. Назвать сроки их закольцевания Марат Рахимов не смог.



Фото: Луиза Игнатьева

«Казметрострой» уже завершил проходку второго участка от станции метро Сахарова («Тулпар») до станции метро Ломжинская («Зилант») общей протяженностью 2 200 метров. Сейчас начата проходка до станции «Академическая», выделено 5 млрд рублей, уточнил Рахимов.

Всего строящаяся вторая ветка Казанской подземки включает 4 станции, замыкающей станет станция по ул. Фучика («100-летия ТАССР). Общая сметная стоимость на момент прохождения госэкпертизы проекта оценивалась в 40 млрд рублей.



Напомним, в июне публиковали результаты открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

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Луиза Игнатьева