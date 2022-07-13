Итоги дня: Зарипов остается в «Ак Барсе», Северная Корея признала ДНР, в Казань приходит «Чижик»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 июля:
- С 2012 года в Татарстане капитально отремонтировали 1 582 объекта образования — 818 муниципальных, 77 коррекционных и шесть кадетских школ, а также 517 детских садов. Общий объем финансирования работ превысил 25 миллиардов рублей.
- Московский райсуд Казани продлил срок задержания организатору рейса на затонувшем 10 июля судне Владимиру Казакову. Предложение продлить срок до 72 часов сторона обвинения заявила после изучения материалов расследования. Следователи ходатайство поддержали. Сам Казаков отказался комментировать причины ЧП с затоплением судна на Волге и свою роль в организации тура. Он заявил, что максимально сотрудничает со Следкомом.
- Новая площадка для казанского парка аттракционов «Кырлай», который лишился своего старого место из-за строительства Соборной мечети, до сих пор не выбрана. Вопрос с наполнением общественного пространства будет решаться лишь после выбора места, на котором его заново построят.
- Подготовка и проведение III Всероссийских уличных игр в Казани в этом году стало дешевле на 2,1 миллиона рублей. Министерство спорта Татарстана и казанское ООО «Транс-групп» заключили контракт почти на 8,5 миллиона рублей, в то время как начальная цена контракта составляла 10,6 миллиона рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Дискаунтеры «Чижик» и распредцентр для них могут открыться в Казани со второй попытки уже в 2022 году. По мнению экспертов издания, приход в Татарстан еще одного федерального бренда формата «магазин у дома» с декларированной более низкой стоимостью продовольственной корзины, чем в среднем на рынке, выглядит совершенно логичным. Детали — в материале «Реального времени».
- Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом — он рассчитан еще на один год. Хоккеист рассказал, что хотел завершить карьеру «на высокой ноте с Кубком Гагарина», чего не случилось в прошлом сезоне. «Поэтому я принял решение продолжить играть», — сказал Зарипов.
- В Татарстане по «гаражной амнистии» оформили 2 993 объекта. Из них 1 231 — земельный участок, а 1 762 — гаражи. Всего с 1 сентября 2021 года, когда вступила в силу «гаражная амнистия», россияне зарегистрировали 55 тыс. объектов недвижимости по упрощенной схеме. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На базе госкомпании «Автодор» создали рабочую группу по развитию туризма и придорожной инфраструктуры М-12. Она займется разработкой общей маркетинговой концепции и законодательных инициатив для улучшения путешествий по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань. В группу включили профильные структуры из 15 регионов, а также субъекты находящиеся «в зоне тяготения» М-12.
- Курс доллара превысил курс евро впервые с 2002 года. По данным Forex Capital Markets на 15:53 мск курс евро к доллару снижался до $1,0026 с уровня прошлого закрытия в $1,0036 доллара.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности. Теперь размер штрафов за незаконные валютные операции сократится до 20—40% от суммы операции. До этого они составляли 75—100% от суммы.
- В Краснодарском крае с банкротных торгов продали активы ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова в игорной зоне «Азов-Сити». Сумма сделки в 76 раз меньше инвестиций — 3,4 млрд рублей, вложенных в этот проект игорным королем из Татарстана. Казино, гостиница и еще несколько объектов ушли с молотка всего за 44,44 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В центре Казани приступили к реставрации старинной вывески, написанной по штукатурке фасада дома №72 по улице Баумана. Ее обнаружили год назад.
- Минэкологии Татарстана в рамках первого этапа пилотного проекта по улучшению экологического состояния Казанки выявило более 600 потенциальных точек загрязнения реки. В ходе ее вертолетного облета обнаружено свыше 500 факторов негативного воздействия на окружающую среду. Это свалки, сельхозпредприятия в прибрежной защитной полосе, распашка земель и так далее.
- Исполком Зеленодольского района Татарстана выставил на открытый аукцион 11 двухэтажных нежилых зданий с земельными участками исторического квартала «Полукамушки». Их средняя стоимость — 1,1 миллиона рублей.
- В суд направлено уголовного дела о масштабной драке в кафе Заинска, в результате которой несколько участников и других посетителей заведения получили травмы. На скамье подсудимых окажутся 29 человек, включая пятерых, которые на ее момент были несовершеннолетними.
- В Казани из-за строительства квартальных сетей теплоснабжения на ул. Салимжанова временно закроют движение троллейбусов № 6, 8 и 12. Они будут недоступны с 4 часов 14 июля до 24 часов 17 июля.
- Еврокомиссия разъяснила порядок применения антироссийских санкций к железнодорожному транзиту — он не запрещен при условии, что перевозки являются предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля». Это касается нефти и нефтепродуктов, угля, стали и железа, дерева и цемента и других невоенных товаров.
Ключевые события 140-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала ДНР. «Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил он.
- В Стамбуле сегодня прошли четырехсторонние переговоры по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. В них приняли участие представители Минобороны России, Украины, Турции и ООН. Делегация Москвы подготовила и презентовала пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса.
- По данным Минобороны России, на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка». Также нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева.
- В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны, доложили в Минобороны России. Уничтожены пять боевиков, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен.
- Российскими истребителями в воздухе сбиты три украинских самолета Су-25 и Су-24, а также один — МиГ-29. Средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников. Также перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У», сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
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Татьяна ДеминаОбществоВластьБизнесПроисшествияЭкономикаНедвижимостьПромышленностьСпортХоккей Татарстан
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