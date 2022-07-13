Организатор «подводного рейса» в суде Казани: «Я напуган. Максимально сотрудничаю со следствием»

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Отказался сегодня комментировать журналистам причины ЧП с затоплением судна на Волге и свою роль в организации тура задержанный бизнесмен Владимир Казаков. Он просил Московский районный суд не заключать его под стражу, передает с места журналист «Реального времени».



Заседание было посвящено рассмотрению ходатайства СК об избрании Казакову домашнего ареста по подозрению в оказании опасных для пассажиров услуг. Однако уже на старте представитель Татарской транспортной прокуратуры Эдуард Шогенов попросил суд продлить срок задержания фигуранта до 72 часов — «для сбора сведений, обосновывающих избрание домашнего ареста».

И.о. руководителя Казанского следственного отдела на транспорте Ренат Габдреев и следователь эту позицию поддержали.

Адвокат подозреваемого Ксения Матвеева выступила против. Как и ее клиент. Забегая вперед, отметим, ходатайство о продлении срока содержания было удовлетворено.

— Я максимально сотрудничаю со Следственным комитетом. Я осознал все. В содеянном сознаюсь. Не хочу портить семью. По первому требованию буду приходить. Никуда не собираюсь, — заявил Владимир Казаков.

Чуть позже он сказал, что его малолетняя дочь в шоке от случившегося, но и сам он далеко не спокоен: «Я напуган на самом деле. Я в такой ситуации вообще в первый раз. Я хотел это сделать из хороших побуждений, а не чтобы кто-то пострадал».

На заседании суда фигурант представился безработным, но признался, что подрабатывает неофициально.

Из оглашенного судьей Алсу Гумировой решения стали известны новые подробности дела. Так в решении было озвучено — еще в июне между Казаковым и заказчиком Сабитовым был заключен договор об аренде судна для празднования дня рождения на реке. Вот только в договоре было указано другое судно, предоставить которое 10 июля организатор не смог. В итоге заказчику и его гостям предоставили маломерный катер «Казанец-1". Причем, при посадке пассажиров Казаков предупредил их — в случае возникновения проблем нужно говорить, что на борту было 12 человек...

Напомним, Казакова задержали 11 июля, на следующий день после едва не произошедшей трагедии. Против него возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров. По версии следствия, именно он 10 июля предоставил для празднования дня рождения катер «Казанец 1», который, с учетом двух членов команды, принял на борт 30 человек и в течение 15 минут оказался под водой.

Фото: Ирина Плотникова

Нормативная нагрузка судна была превышена ровно в два раза, однако силовики рассматривают и иные версии ЧП, включая техническую неисправность корабля. Точку в этом вопросе должна поставить экспертиза, но для ее проведения сначала «утопленника» нужно поднять и доставить на сушу.

Один из источников «Реального времени» утверждает — организаторы тура позиционировали «Казанец 1» как маломерное судно, которое не нужно регистрировать в Российском речном регистре и не нужно получать лицензию на пассажирские перевозки. Однако, согласно федеральному законодательству, маломерным судном является то, что при длине не больше 20 метров может одновременно принимать на борт до 12 человек включительно. 15-местный «Казанец 1» в эту категорию не попадает.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова