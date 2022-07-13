Появится рабочая группа по развитию туризма и придорожной инфраструктуры М-12 Москва — Казань

На базе «Автодора» создали рабочую группа по развитию туризма и придорожной инфраструктуры М-12. Об этом рассказали в компании.

Задача рабочей группы — разработка общей маркетинговой концепции и законодательных инициатив, которые сделают путешествия по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань комфортными, познавательными и насыщенными.

В рабочую группу попали профильные структуры из 15 регионов, а также субъекты находящиеся «в зоне тяготения» М-12: Мордовия, Башкирия, Ивановская, Саратовская, Свердловская и Астраханская области. Кроме того, к развитию инфраструктуры планируется привлечь крупный бизнес: «Яндекс», ВЭБ.РФ, МТС.

В госкомпании отметили, что это — флагманский проект, который в будущем может стать эффективным ресурсом по комплексному развитию территорий и площадкой по совершенствованию и развитию внутреннего туризма.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня «Автодор» сообщал, в Московской области на автотрассе М-12 Москва — Казань появится первая многофункциональная заправка. А в Шумерлинском и Комсомольском районах Чувашии рядом с трассой М-12 создадут две туристические площадки. Там расположатся гостевые дома, национальные аттракции в традициях чувашского народа, сувенирные лавки.



Напомним, движение по основному ходу трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется открыть до конца следующего года. Остальной объем работ — строительство съездов и очистных сооружений, благоустройство прилегающей территории — планируется выполнить в 2024 году. На сегодняшний день на некоторых участках работы ведутся с опережением.



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Татьяна Леухина