Место для казанского парка аттракционов «Кырлай» до сих пор не выбрано

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новая площадка для казанского парка аттракционов «Кырлай» до сих пор не выбрана, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь АО «Связьинвестнефтехим» Эльвира Сайфуллина.

По ее словам, вопрос с наполнением парка будет решаться лишь после выбора места, на котором он будет построен. В настоящее время неизвестно, какие аттракционы могли бы войти в новый «Кырлай», а также как он мог бы выглядеть.

Напомним, 16 апреля стало известно, что «Связьинвестнефтехим» курирует казанский парк аттракционов. В организации интернет-изданию рассказали, какие участки рассматриваются в качестве вариантов для размещения объекта, а какие исключены:

— В Казани для переноса парка аттракционов рассматриваются следующие земельные участки: вдоль берега реки Казанки, а также территория за торговым центром «Парк Хаус». В районе парка им. Горького не рассматривается выделение участка для переноса парка аттракционов. Также не рассматривается перенесение парка аттракционов в район парка «Русско-немецкая Швейцария», так как это нанесет большой ущерб окружающему лесному массиву, — пояснила Эльвира Сайфуллина.

Ранее, 5 апреля, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин также сообщил, что одним из мест, где может быть построен новый парк аттракционов, стала территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. Уже 18 мая мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что наиболее вероятное место для строительства — это угол возле торгового центра рядом с парком Победы. По его словам, под эти цели там можно выделить до 14 га земли.

Фото: скриншот с карты

Однако, как рассказала завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова, возможное размещение казанского парка аттракционов на участках возле «Парк Хауса» может привести к затоплению близлежащих домов.

По ее словам, вся сеть озер выполняет дренажную функцию для Ново-Савиновского района. Строительство «Парк Хауса», как и расширение мемориальной части парка Победы, уже сильно сократили эту территорию. Даже несмотря на то, что через ее центр проходят ливневые канализации.

Стоит отметить, что участок за торговым центром, как и место возле парка Победы, относится к водным объектам, которые признаны особо охраняемой природной территорией с собственной уникальной флорой и фауной. Ее верхняя часть состоит из 25 озер с водно-болотными угодьями, а нижняя — это территория озера Восточного.



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Максим Кокунин