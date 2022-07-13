Третьи Urban Games в Казани подешевели более чем на 20%

Фото: Ринат Назметдинов

Urban Games обойдутся почти в 8,5 миллиона

Как выяснило «Реальное время», подготовка и проведение III Всероссийских уличных игр в Казани в этом году стало дешевле на 2,1 миллиона рублей. Министерство спорта Татарстана и казанское ООО «Транс-групп» заключили контракт почти на 8,5 миллиона рублей, в то время как начальная цена контракта составляла 10,6 миллиона рублей.

На заключение контракта на подготовку и проведение Urban Games претендовали шесть участников, однако одна из заявок была отозвана. Все заявки конкурсная комиссия признала соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении тендера.

Фото: Ринат Назметдинов

Две компании, включая ту, что снялась с участия в тендере, предлагали по 10,6 миллиона рублей, еще одна — чуть более 10 миллионов рублей, а остальные три претендента — меньшие суммы: 9 миллионов 969 тысяч, 8,5 миллиона и 8,48 миллиона.

Исполнитель занимался подготовкой всероссийских соревнований по водным видам спорта в Казани

Победитель — ООО «Транс-групп», зарегистрировано в конце октября 2014 года, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания относится к микропредприятиям, а ее основным видом деятельности указана «вспомогательная прочая, связанная с перевозками». В качестве возможных указана деятельность в области исполнительных искусств и транспортная обработка грузов. У компании также есть лицензия на такой вид работы, как «пожарная безопасность зданий и сооружений».

С Минспорта Татарстана «Транс-групп» уже сотрудничала. В апреле ведомство и компания заключили соглашение на 5,5 миллиона рублей на оказание услуг по подготовке и проведению всероссийских соревнований по водным видам спорта в 2022 году.

Работала «Транс-групп» и с властями столицы Татарстана. Так, в конце 2018 года компания, заключив контракт на 2,23 миллиона рублей с Управлением культуры исполкома Казани, занималась организацией и проведением церемонии открытия Центральной городской елки и ледового городка у Центра семьи «Казан».

Центральная городская елка у «Чаши» в декабре 2018 года. Фото: Дмитрий Резнов

В 2019 году «Транс-групп» выступила подрядчиком по установке, обслуживанию дорожных знаков и барьеров, а также оформлению «последней мили» на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», в дни проведения церемонии открытия и закрытия чемпионата WorldSkills. Компания подписала контракт с Комитетом внешнего благоустройства Казани, получив за работу 1,6 миллиона рублей.

В прошлом году выручка от продаж «Транс-групп» превысила 46,5 миллиона рублей. Чистая прибыль оценивается в 5,39 миллиона рублей, а чистые активы — в 8,98 миллиона.

Urban Games пройдут уже на этой неделе

III Всероссийские уличные игры в этом году пройдут в Казани с 15 по 17 июля. Площадка мероприятия неизменна — экстрим-парк «Урам». Там же проходили и первые, и вторые Всероссийские уличные игры.

«Реальное время» подробно рассказывало, что включает в себя контракт на проведение Urban Games. Откроется мероприятие торжественной церемонией «на высоком профессиональном уровне». Ожидается, что в ней примут участие первые лица Татарстана и сферы спорта.

Церемония открытия будет сопровождаться культурной программой — выступлением творческих коллективов и артистов, а также пятиминутным творческим номером, отражающим «дух уличной культуры», с участием шоу барабанщиков, DJ, уличных танцоров и граффитистов.

На церемонии открытия также выступит инструментальный коллектив с кавером на известную музыкальную рок-композицию. Номер будет сопровождаться выступлением баскетболистов, чирлидеров и slamdunk-шоу.

Фото: Ринат Назметдинов

Планируется также трехминутное выступление инструментального оркестра и диджея, скейт-шоу, спортсменов на BMX, которые выполнят элементы на специальной рампе для трюков, и рэпера.



Участникам выдадут экипировку — футболки-поло и рубашки. Награждать за первое, второе и третье места планируют кубками. Также будут вручать медали победителям и призерам, дипломы.

Первые Urban Games прошли в Казани в пандемийном 2020 году. Тогда в «Ураме» собрались 45 судей и почти 800 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Калининграда, Смоленска, Перми, Волгограда, Чебоксар, Екатеринбурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Тюмени, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Ленинградской области.

Фото: Ринат Назметдинов

Вторые Urban Games в казанском «Ураме» в 2021 году проходили с 8 по 11 июля. В столицу Татарстана съехались юные спортсмены из 37 регионов России. Они померились силами в шести уличных видах спорта: баскетболе 3х3, велосипедном спорте на BMX, воркауте, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе.



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Татьяна Демина