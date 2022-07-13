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В Казани с завтрашнего дня закроют движение троллейбусов №6, 8, 12

16:49, 13.07.2022
В Казани с завтрашнего дня закроют движение троллейбусов №6, 8, 12
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно закроют движение ряда троллейбусов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 4 часов 14 июля до 24 часов 17 июля закроют движение троллейбусов №6, 8, 12. Это связано со строительством квартальных сетей теплоснабжения на ул. Салимжанова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 4 часов 14 июля до 24 часов 17 июля в Казани полностью закроют проезд на участке от дома №2г до дома №2 по ул. Салимжанова.

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Татьяна Леухина
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