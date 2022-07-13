Курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро

Курс доллара превысил курс впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

По информации торговой площадки, минимальная цена составила €1 составила $0,99.

Фото: pixabay.com

По состоянию на 15.53 мск курс евро к доллару снижался до $1,0026 с уровня прошлого закрытия в $1,0036 доллара.

На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 31 мая. Курс евро достиг отметки в 66 рублей впервые с 3 июня.



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Татьяна Леухина