В ходе вертолетного облета Казанки выявили более 500 факторов негативного воздействия на окружающую среду

Фото: Максим Платонов

В этом году экологи провели вертолетный облет Казанки и ее притоков. В итоге выявлено более 500 факторов негативного воздействия на окружающую среду, рассказал начальник отдела охраны водных объектов Минэкологии Татарстана Вячеслав Долгов, рассказывая о реализации первого этапа пилотного проекта по улучшению состояния реки.

— Это антропогенные, то есть свалки в водоохранных зонах, размещение сельскохозяйственных предприятий в прибрежной защитной полосе, распашка земель, ограничение свободного доступа, сброс сточных вод в водные объекты <...> также были природные факторы — это запал деревьев, — уточнил он. Кроме того, обнаружены разрушения берегов.

Планируется провести еще один вертолетный облет. Его цель — отследить динамику изменений и выявить новые факторы негативного воздействия.

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Также экологи провели по Казанке сплав. В нем участвовали 20 человек.



Как рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов Татарстан Айрат Шигапов, на сегодняшний день выявлено более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки. Их ранжируют по степени опасности.



Напомним, весной в Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного источников загрязнения рек. Первым объектом стала Казанка, где в период половодья ежедневно брали пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Реализацией проекта занимаются Минэкологии Татарстана и региональное отделение Русского географического общества.



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Татьяна Демина