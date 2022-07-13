Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении размера административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности, сообщает RT со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.



Согласно документу, размер штрафов за осуществление незаконных валютных операций сократится до 20—40% от суммы операции. До этого штрафы составляли 75—100% от суммы.

Документ также предполагает уменьшение штрафа за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях: 3—5% от суммы, не зачисленной в уполномоченные банки. Ранее она составляла 3—10%.

Фото: Анна Сейтумерова

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.

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Маргарита Головатенко