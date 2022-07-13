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Минэкологии Татарстана выявило более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки

11:10, 13.07.2022
Минэкологии Татарстана выявило более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки
Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день выявлено более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки. Об этом сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов Татарстан Айрат Шигапов, рассказывая о реализации первого этапа пилотного проекта по улучшению состояния реки.

Источники загрязнения в дальнейшем ранжируют по степени опасности. Эти работы будет проводиться на втором этапе реализации проекта.

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Напомним, весной в Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного стоков источников загрязнения. Первым объектом стала Казанка, где в период половодья ежедневно брали пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Реализацией проекта занимаются Минэкологии Татарстана и региональное отделение Русского географического общества в Татарстане.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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