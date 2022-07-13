Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подписал контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

Соглашение продлено на один год.

— Я планировал завершить карьеру на высокой ноте с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть, — заявил Зарипов.



Фото: ak-bars.ru

В мае спортивная редакция «Реального времени» подводила итог для Зарипова в прошедшем сезоне и размышляла, стоит ли хоккеисту продлевать контракт с клубом. Детали — в материале интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина