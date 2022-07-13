Сеть дискаунтеров «Чижик» зайдет в Казань до конца года

Федеральный ретейлер ищет сотрудников и помещения в столице Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», дискаунтеры «Чижик» и распредцентр для них могут открыться в Казани со второй попытки уже в 2022 году. По мнению экспертов издания, приход в Татарстан еще одного федерального бренда формата «магазин у дома» с декларированной более низкой стоимостью продовольственной корзины, чем в среднем на рынке, выглядит совершенно логичным. При этом конкурировать им предстоит не с местными игроками, а с другими федеральными сетями.

«У «Чижика» большие планы»



Как стало известно «Реальному времени» от участников рынка коммерческой недвижимости, в ближайшее время X5 Retail Group планирует зайти в Татарстан с проектом дискаунтеров «Чижик». В самой компании относительно этих планов дают расплывчатый ответ: «Пока нет точной информации, но у «Чижика» большие планы. Следите за открытиями».

— Мы не рассказываем о планах до открытия и не сообщаем заранее, в какой город заходим, — разъяснили политику компании в пресс-службе ретейлера.

Однако, как рассказал «Реальному времени» руководитель «Агентства регионального развития» Ильшат Хамитов, сеть уже присматривалась к столице Татарстана и искала помещения в аренду:

— Сеть «Чижик» рассматривала наши варианты и объекты наших клиентов еще в августе 2021 года. Они искали помещения от 380 до 1000 квадратных метров (в том числе с торговой зоной не менее 260 м), с электросетями мощностью 50 Квт, с удобными подъездными путями и прочими техническими требованиями. Цену озвучивать не буду, потому что это некорректно, — сообщил Хамитов.

Тогда же ретейлер искал кандидата на вакансию менеджера по запуску распределительного центра в Казани. Так что в этом году, судя по всему, ожидается «попытка номер два» захода на татарстанский рынок. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что сейчас на сайте компании и на hh открыта вакансия «Старший администратор баз данных» в Казани.



— На сегодняшний день проект «Чижик» ждет своей очереди в Татарстане, — рассуждает эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор «DiGroup — недвижимость и финансы» Диана Нургалиева, — На мой взгляд, потому что владелец бренда занят ликвидацией гипермаркетов «Карусель» и переформатированием их в супермаркет «Перекресток». Сам проект «Чижик» актуален, это продуктовый дискаунтер. Магазин позволит экономить время клиенту. Конкурентами ему станут «Фасоль», «Малина», «Магнит у дома».

«Налицо рост популярности»



В мае и июне этого года магазины «Чижик» появились в Липецке и Воронеже. На официальном сайте ретейлера сообщается также об открытии в Воронеже распределительного центра, а также о том, что в Липецкой и Воронежской областях до конца года планируется открытие еще нескольких дискаунтеров. На сегодня бренд присутствует в Москве, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Туле, Воронеже и Липецке, в одноименных областях.

Причем именно в этом году ретейлер намерен активно развивать эту сеть по стране. Так, если в прошлом году было открыто 72 «Чижика» в России, то в планах на этот год — открытие более 300 дискаунтеров. «То, что X5 Retail Group искали помещения в Казани под магазины «Чижик» — вполне закономерно: сегодня становятся все более популярными именно магазины формата «у дома», — рассказал Ильшат Хамитов. — В отличие от крупных сетевых универсамов в торговых центрах, у них не наблюдается спада, а напротив, налицо рост популярности у населения».

На сегодня бренд присутствует в Москве, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Туле, Воронеже и Липецке, в одноименных областях. Фото X5 Retail Group

— Выбор помещений для этой сети в Казани большой, — считает Ильшат Хамитов. — Полно помещений подходящей площади, и они еще высвобождаются. За такими магазинами сейчас будущее, и я думаю, что их в ближайшее время станет намного больше. Именно это направление сегодня является наиболее востребованным у населения. А конкурентами «Чижика» в Казани могут стать, к примеру, магазины типа «Магнит Моя цена». С похожей концепцией также работает «Находка».

— А «Светофоры», ставшие в последнее время популярными даже у относительно состоятельных казанцев?



— «Светофор» — ретейлер с низкими и акционными ценами на товары, его частично можно отнести к конкурентам «Чижика». Концепция «Чижика» — это бюджетное направление, класс — чуть ниже, чем у «Пятерочки».

Альтернатива крупному ретейлу в шаге от дома

— Маленькие форматы — это хорошая альтернатива большим магазинам с точки зрения шаговой доступности. — подтвердил хорошие перспективы «Чижика» на казанском рынке заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Не во все жилые комплексы закладываются большие площади под размещение продуктового оптовика, зато у нас много жилых домов, где маленькие площади можно адаптировать под маленькие форматы. Это формат «Фасоли», «Малинки» — этому формату соответствует и «Чижик».

Неоспоримым плюсом таких сетей, с учетом сегодняшних экономических реалий Шайхиев считает возможность гарантированно обеспечить наполнение полок товарами:

— Уже возникли сложности по наполнению магазинов импортными товарами, по обеспечению ассортимента, и они, как можно предположить, будут нарастать. Сейчас есть вероятность, что большие супермаркеты буду сокращать площади из-за сокращения ассортимента в разных группах. А в магазинах малого формата, где ассортимент скромнее, его можно обеспечить в полном объеме.

Потенциальный приход «Чижика» в регион Владимир Шайхиев оценивает положительно:



— Будет создана конкуренция другим магазинам малого формата — это же отлично!

Где «Чижик» совьет гнездо?

По мнению Владимира Шайхиева, при заходе на казанский рынок «Чижик» какого-то предпочтения отдельным микрорайонам или жилмассивам отдавать не будет. «Гнездиться», по его словам, эта птичка может везде — как в новых ЖК на периферии, так и в старых районах города. Критериев выбора два — наличие «целевой аудитории», то есть покупателей, позволяющее развивать бизнес и стоимость аренды:

— Я полагаю, стоимость аренды, в зависимости от локации, будет для них колебаться от 700 до 1100 рублей за квадратный метр. А локации… К примеру, «Южный парк» — у них до недавнего времени больших форматов не было. Присутствовала «Фасоль», и она практически обеспечивала запросы жителей. Сейчас в этом жилом массиве вполне может появиться «Чижик». В старых районах в отсутствие больших площадей «Чижики» могут стать альтернативой местным игрокам, у которых маржинальность меньше. Выбор места зависит только от трафика и с точки зрения покрытия они, я думаю, будут мало чем отличаться от больших форматов.

Фото: tut-magaz.ru

Тренд на экономию

Поскольку средняя торговая площадь «Пятерочек» и «Магнитов» около 400 квадратных метров, а дискаунтеры этой сети почти в два раза меньше, ретейлеру легче найти для них помещения, говорят участники рынка: «В Казани сейчас проблемы с площадями, федералам их не хватает. Формат «Чижика» позволяет ретейлеру стать более гибким и вновь находить новые места».

Что же касается вопроса о том, на кого рассчитаны «Чижики» (и, соответственно, для какой части населения Казани они могут быть привлекательны), то, по мнению эксперта рынка, «Чижик» — жесткий дискаунтер, который предполагает достаточно узкий ассортимент, но при этом более низкие цены, чем в «Пятерочках», а также ставку на собственные, неизвестные марки, позволяющие продавать дешевле, при этом зарабатывая больше:

— В последние годы на рынке ретейла идет тренд на экономию: по маркетинговым данным, самой растущей сетью 2021 года стали не «Магнит», не «Пятерочка», а «Светофор» — жесткий дискаунтер. Происходит переток покупателей в более экономный сегмент. И X5 Retail Group явно стремится нарастить позиции в этом сегменте. «Пятерочка» давно уже перестала быть магазином недорогих товаров, там дешево продается только то, что продается по акции.

«Пятерочка» давно уже перестала быть магазином недорогих товаров, говорят участники рынка. Фото: Роман Хасаев

Это конкуренция федералов с федералами

В ближайшем будущем — формат жесткого дискаунтера будет самым растущим, прогнозирует эксперт:

— Ожидаемый прогноз инфляции на 2022 год, судя по официальным заявлениям, — от 16 процентов, в продуктах питания мы наблюдаем уже больше 20 процентов, а ожидаемая индексация заработных плат — 10 процентов и то не во всех отраслях. То есть даже официальные органы прогнозируют, что реальные доходы населения будут сокращаться.



На вопрос, кому они могут составить конкуренцию, собеседник «Реального времени» заметил, что среди местных сетей магазинов такого формата просто нет:

— Это не тот случай, когда есть противостояние с местными конкурентами, а борьба федералов с федералами. Ну, и еще это — растущая конкуренция с маркетплейсами — OZОN и Wildberris, где люди все чаще начинают покупать нескоропортящиеся продукты питания, — заключил собеседник издания.

