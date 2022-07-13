В Татарстане за десять лет в ремонт образовательных объектов вложили более 25 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

С 2012 года в Татарстане капитально отремонтировали 1 582 объекта образования. Общий объем финансирования этих работ превысил 25 миллиардов рублей, сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров.

За это время в Татарстане отремонтированы 818 муниципальных школ, 77 коррекционных школ, шесть кадетских школ и 517 детских садов. Также работы затронули 160 функциональных зон.



Скриншот трансляции

В 2022 году в Татарстане отремонтируют 118 школ и 22 детских сада. Работы проводятся как на счет республиканского, так и федерального бюджета.

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Татьяна Демина