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В Татарстане за десять лет в ремонт образовательных объектов вложили более 25 млрд рублей

10:23, 13.07.2022 3
В Татарстане за десять лет в ремонт образовательных объектов вложили более 25 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

С 2012 года в Татарстане капитально отремонтировали 1 582 объекта образования. Общий объем финансирования этих работ превысил 25 миллиардов рублей, сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров.

За это время в Татарстане отремонтированы 818 муниципальных школ, 77 коррекционных школ, шесть кадетских школ и 517 детских садов. Также работы затронули 160 функциональных зон.

Скриншот трансляции

В 2022 году в Татарстане отремонтируют 118 школ и 22 детских сада. Работы проводятся как на счет республиканского, так и федерального бюджета.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:33
    Образование же федеральные, почему федеральный бюджет не содержит учителей школ или. Если республика тратить на содержание учителей и школ огромные деньги, значить и в школах должна быть Татарский язык 3- 4 часа в неделю. Особенно без выбора родителям и детям смешанных семей и татарском фио
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  • Анонимно 11:17
    Если бы эти деньги шли только на ремонт...
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  • Анонимно 11:17
    Отлично. Наши дети наше будущее
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