В Татарстане оформили почти 3 тысячи объектов по «гаражной амнистии»

В Татарстане по «гаражной амнистии» оформили 2 993 объекта: 1 231 земельный участок и 1 762 гаража. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

«Гаражная амнистия» вступила в силу с 1 сентября. За весь период 715 объектов оформили в Челнах и Тукаевском районе, 665 — в Казани, 510 — в Альметьевском, 335 — в Чистопольском, 137 — в Бугульминском и 115 — в Зеленодольском.

Фото: pxhere.com

В мае Татарстан вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных гаражей по «гаражной амнистии» — в республике с начала ее действия за семь месяцев оформили 1 084 таких объекта недвижимости. Регион по этому показателю уступил лишь Омской области — там оформили 3 041 гараж.



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Татьяна Леухина