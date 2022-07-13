Казанский суд продлил срок задержания организатору рейса на затонувшем судне

Фото: Максим Платонов

Еще на сутки останется под стражей задержанный 11 июля бизнесмен Владимир Казаков. Такое решение только что вынес Московский райсуд Казани по ходатайству Татарской транспортной прокуратуры, сообщает из суда журналист «Реального времени».



Предложение продлить срок до 72 часов сторона обвинения заявила после изучения материалов расследования. Старший помощник прокурора Эдуард Шогенов предложил дать время «для сбора сведений, обосновывающих избрание домашнего ареста».

Следователи ходатайство поддержали. Несмотря на возражения самого Казакова и его адвоката, суд оставил подозреваемого в наручниках.

Фото: Максим Платонов

На заседании суда фигурант признался, что напуган случившимся.

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Ирина Плотникова