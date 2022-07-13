Использовали стулья, бутылки, ножи: в Заинске будут судить 29 участников массовой драки

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Сегодня Следком по РТ сообщил о направлении в суд уголовного дела о масштабной драке в кафе Заинска, в результате которой несколько участников и других посетителей заведения получили травмы. На скамье подсудимых окажутся 29 человек, включая пятерых, что на момент драки были несовершеннолетними, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, ночью 1 августа 2021 года в одном из кафе по улице Ленина города Заинска между двумя обвиняемыми из-за малозначительного повода произошла сначала ссора, а затем драка. К месту происшествия прибыли знакомые конфликтующих и начали выяснять отношения силой. Кроме кулаков, использовали металлические стулья, бутылки, ножи и другие предметы.

Следствию и оперативникам удалось установить личности 29 участников побоища с пострадавшими. Материалы по остальным выделены в отдельное производство.

Под арестом суда ждут восемь человек, 14 избрана подписка о невыезде, остальным — обязательство о явке.

Парней обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 213 и 115 УК РФ).

Тем временем в Зеленодольске судят 19 активистов другой массовой драки.